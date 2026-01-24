TÓMELO CON CALMA: IMPULSAN REDUCCIÓN DE EMISIONES EN EL SECTOR TURÍSTICO.

Por Fernando A. Mora Guillén

* Incrementa autopartes en mercado de EU, pese a Impuestos.

* Baja salida de capitales extranjeros de México.

* Impulsan reducción de emisiones en el Sector Turístico.

En 2025, y pese a los aranceles impuestos por el Presidente Donald Trump, a las autopartes de origen mexicano, se registró un incremento en la procedencia.

Con datos de la Industria de autopartes en 2025, se tuvo una participación de 43.8%, superior al 42.9% del 2024. Por ejemplo, nuestro país envió el 87% de la producción de llantas a los Estados Unidos, según datos del Banco de México.

El dinamismo observado en las exportaciones automotrices a Estados Unidos, no solo refuerza la relación comercial; sino que potencia a la industria manufacturera nacional.

Tómelo con interés.- De acuerdo con datos proporcionados por el Banco de México, el retiro de valores gubernamentales, por residentes en el extranjero, bajo 5.04% en 2025. Para analistas, dicha disminución, obedece a los recortes de las tasas de intereses por parte de Banco de México, así como a la dinámica inflacionaria, observada en el año.

Este dato es relevante, ante la incertidumbre que se ha generado en los mercados derivado del proceso de revisión del T-MEC.

Tómelo con atención.- El sector hotelero, tiene la capacidad de reducir entre 15 y 30 por ciento, su huella de carbono, mediante la adopción de tecnologías limpias y prácticas operativas eficientes.

Existe el compromiso de empresarios del sector, para realizar inversiones de capital, para disminuir su impacto ambiental, principalmente en eficiencia energética, que podría incluso aportar beneficios económicos.

El invertir en la modernización de equipos, sistemas, o tecnologías más eficientes, sobre todo en hoteles, con instalaciones antiguas.