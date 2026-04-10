COSTOS DE LA POLARIZACIÓN

Estos números reflejan la polarización existente en el estado de Campeche, propiciado al 100 por ciento por la gobernadora. Ella misma ha puesto la disyuntiva única: estás conmigo o contra mí…

Una encuesta reciente de la consultora Mitofsky revela que Layda Sansores es uno de los perfiles con mayor desgaste político de entre los 17 gobernadores en donde habrá elección en 2027, y que este hecho “podría representar un factor adverso rumbo a la elección estatal”.

Otro sondeo, ahora de CE Research dice que en el rubro de administración de recursos estatales, Sansores ocupa la posición 32, con apenas 21% de aprobación. La pregunta que detonó este ranking fue directa: “¿Qué tan bien considera que el mandatario administra los recursos estatales para mejorar la vida de sus gobernados?”. La respuesta ciudadana fue contundente, casi cuatro quintas partes de los campechanos consideran que su Gobernadora fracasa en el manejo financiero.

En materia de seguridad, Sansores vuelve a aparecer en el fondo del ranking, con la posición 31 y apenas 30% de aprobación. La percepción ciudadana es clara, la violencia y la inseguridad se han convertido en el sello de su administración, incapaz de garantizar la tranquilidad mínima que exige la población.

Habrá que precisarle a la mandataria, que estos resultados no son por culpa de los medios de información; ni la que se refiere al costo electoral que pudiera tener los malos resultados de su Gobierno, ni que solo el 21 por ciento de los encuestados –dos 2 de cada 10—consideren que hay bien manejo delas finanzas, contra un 79 por ciento que dijo que no.

Estos números reflejan la polarización existente en el estado de Campeche, propiciado al 100 por ciento por la gobernadora. Ella misma ha puesto la disyuntiva única: estás conmigo o contra mí, y casi el 80 por ciento de los ciudadanos encuestados ha tenido el valor de decir que está en contra.

Y es aquí en este punto en donde se mide el riesgo de la permanencia de Sansores en el poder. Hay voces que aseguran que se irá en agosto, que su lugar será ocupado por la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, y que a eso obedece que prácticamente haya suspendido su precampaña.

En Palacio Nacional siguen con interés las encuestas de los estados donde habrá elección, ya que saben que la decisión que se tome por un gobernador (a), podría incidir también en el voto a favor de los diputados federales. Y a Claudia Sheinbaum le interesa mantener el control en el Congreso de la Unión.

Hay varios sondeos que ya ubican a Campeche como los estados que están en posibilidad de que los pierda Morena. Y la razón es la misma: el pésimo desempeño de la gobernadora, sus nulos resultados en todos los rubros, y su polarización permanente con la sociedad, con los partidos, con los medios y con todos los actores políticos, incluso de su propio partido.

Confirmado entonces: Layda es un peligro para el régimen de la 4T así que hay que alejarla lo más lejos, y lo más rápido que sea posible.