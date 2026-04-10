FALTA DE APOYO FEDERAL Y ESTATAL PONE EN JAQUE CONSERVACIÓN DE CIUDADES PATRIMONIO

La conservación del patrimonio cultural edificado en ciudades como Campeche requiere del respaldo conjunto de los gobiernos federal y estatal, coincidieron la presidenta de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, Samantha Smith, y el director general del organismo, Jorge Ortega González, durante la asamblea de la organización. Advirtieron que los municipios con reconocimiento internacional enfrentan limitaciones presupuestales y operativas, por lo que no pueden asumir por sí solos el reto de preservar estos espacios históricos, lo que hace indispensable una colaboración efectiva y el acceso a mayores recursos para garantizar su mantenimiento.

Ambos dirigentes señalaron que la coordinación entre ayuntamientos, estados y Federación resulta clave, ya que cada nivel de gobierno tiene atribuciones específicas en la conservación del patrimonio. También subrayaron que la red de ciudades patrimonio trabaja sin distinción partidista, enfocada en la protección de estos bienes de valor excepcional, y llamaron a fortalecer la gestión institucional y a alzar la voz para obtener mayor respaldo, en un contexto donde Campeche forma parte activa de esta asociación.