“UN VEHÍCULO PUEDE SER REPARADO, PERO UNA VIDA NO”; TELMEX NO CAMBIA POSTE A PUNTO DE CAER EN SANTA LUCÍA PESE A REPORTES DESDE HACE 4 MESES
Pese a los insistentes reportes vecinales desde hace unos 4 meses por el riesgo que implica para peatones y automovilistas, hasta el momento Teléfonos de México (Telmex) no restituye el poste de madera a punto de caer por otro en óptimas condiciones, en la calle 16, entre 108 y 110 de la colonia Santa Lucía, denunciaron vecinos.
Germán Salvador y Jorge Humberto Alamilla Flores explicaron que el problema fue originado por trabajadores del Grupo Carso al reparar cables o líneas, pues incluso dañaron una fachada, y aunque prometieron regresar para cambiar el poste, hasta el momento no han cumplido, lo que preocupa porque la estructura puede caerle a una persona o a un vehículo, pues el automotor se puede reparar, pero una vida no.
Relataron que han hablado también al 911, pero no hubo respuesta favorable, ante lo cual reiteraron su exigencia a Telmex de que cambie el poste antes que ocurra una desgracia.