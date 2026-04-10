MENORES DE 35 AÑOS ENCABEZARÁN EL PROYECTO DE SOMOS MX EN MUNICIPIOS CON EL 75% DE LAS ESTRUCTURAS, REVELAN

-“NECESITAMOS ROSTROS NUEVOS Y VISIÓN FRESCA QUE QUIEREN SER ESCUCHADOS”

San Francisco de Campeche.- En la integración de las estructuras estatal y municipales, Somos MX Campeche respetará no sólo la paridad de género, sino también la participación de jóvenes menores de 35 años que encabezarán el movimiento en espacios de relevancia, tal y como establecen los Documentos Básicos, pues necesitamos rostros nuevos y visión fresca que quieren ser escuchados, por lo cual considera que el 75% de las estructuras municipales esté conformada por gente de ese sector poblacional.

En conferencia de prensa, la coordinadora de Organización de Asambleas y Estructura, Martha Puerto Canepa, explicó que ya fue publicada la convocatoria a nivel nacional, por lo que Campeche tiene de esta fecha al próximo 21 de junio como plazo, para tener comité estatal como partido político.

A fin de realizar estos trabajos, en los que para mayo se elegirán los 13 comités municipales y el estatal, se nombró al equipo que desde hace una semana inició sus recorridos por los 13 Municipios. En esta tarea se identifican los liderazgos entre afiliados y simpatizantes, y se analizan los perfiles de futuros dirigentes.

La Coordinación de Organización de Asambleas y Estructura quedó integrada de la siguiente manera: Martha A. Puerto Canepa, coordinadora; Róger Cornelio Sosa, vicecoordinador; Roberto Alcalá Ferráez, Estructura Interna, y Reyes Ramírez Padilla, de Estructuras y Territorio.

Además, Marco Antonio Marrufo Alcocer, Enlace con Sociedad e Instituciones; Víctor Alberto Améndola Avilés, Capacitación Electoral; y María Eugenia del Río Rodríguez, de Comunicación Social.

Los comités serán instalados para elegir inicialmente los siguientes cargos: Presidencia y Secretaría General, Secretaría de Organización y Desarrollo Institucional, Operación Electoral y Alianzas, Comunicación y Administración y Finanzas.