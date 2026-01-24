ASEGURAN ARMAS, DROGA Y LICOR ARTESANAL EN OPERATIVO NOCTURNO EN EL PENAL DE KOBÉN

Durante la madrugada de este sábado 24 de enero, un fuerte operativo de seguridad tuvo lugar en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde autoridades federales y estatales aseguraron armas de fabricación penitenciaria, licor artesanal, droga y dinero en efectivo al interior del penal.

La movilización inició en los primeros minutos del día y contó con la participación de elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y agentes ministeriales, quienes ingresaron a las instalaciones con equipo antimotín para realizar revisiones exhaustivas en las galeras del centro penitenciario.

Las inspecciones fueron supervisadas por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM). Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial; sin embargo, versiones no confirmadas señalan que el operativo podría estar vinculado con un video difundido recientemente, en el que un grupo armado lanza amenazas contra el director del penal.