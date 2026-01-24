ABUELITA DENUNCIA QUE, DESDE HACE 2 AÑOS, LA REINSCRIBEN A LA PENSIÓN BIENESTAR, PERO LA TARJETA NUNCA LLEGA

San Francisco de Campeche.- Doña Juliana Miss Bass, de 68 años, denunció que desde hace aproximadamente dos años solicita la tarjeta de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sin que hasta el momento se le haya proporcionado, pese a contar con comprobantes que acreditan su inscripción al programa.

De acuerdo con su testimonio, en diversas ocasiones ha acudido a las oficinas correspondientes para dar seguimiento a su trámite; sin embargo, señaló que el personal le ha pedido repetir el proceso de inscripción y entregar nuevamente la documentación, bajo el argumento de que su registro no aparece en el sistema o que se desconoce el paradero de sus papeles.

La denunciante explicó que, mientras espera la entrega de su tarjeta, ha recibido el apoyo económico a través de la tarjeta de su hija, quien vive con una discapacidad, aunque aclaró que dicho recurso corresponde exclusivamente a su hija.

Relató que, incluso al presentar los folios y comprobantes de inscripción, le han reiterado que debe iniciar nuevamente el trámite, sin que hasta ahora se le brinde una solución concreta. Añadió que, en su última visita, realizada el pasado 20 de noviembre, se le informó que su tarjeta no aparecía entre las disponibles.

Ante la falta de respuesta de las autoridades responsables del programa, consideró injusto que, después de cumplir con los requisitos y trámites solicitados, no se le haya entregado la tarjeta correspondiente.