jueves, septiembre 24, 2026
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FUNCIONARIOS “MIENTEN” SOBRE EMPLEO E INVERSIÓN EN CAMPECHE

Ciudad del Carmen.- “Los funcionarios mienten y mienten muy feo”, acusó el contratista Gustavo Novelo Torres, al cuestionar el discurso oficial sobre generación de empleos, financiamiento e inversión en Campeche.

Novelo Torres sostuvo que la situación que enfrentan ciudadanos y empresarios contrasta con las cifras difundidas por el Gobierno. Señaló que la falta de empleo y de circulante se refleja en las calles y comercios, por lo que consideró que no basta con asegurar que la economía marcha bien.

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