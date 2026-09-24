FUNCIONARIOS “MIENTEN” SOBRE EMPLEO E INVERSIÓN EN CAMPECHE

Ciudad del Carmen.- “Los funcionarios mienten y mienten muy feo”, acusó el contratista Gustavo Novelo Torres, al cuestionar el discurso oficial sobre generación de empleos, financiamiento e inversión en Campeche.

Novelo Torres sostuvo que la situación que enfrentan ciudadanos y empresarios contrasta con las cifras difundidas por el Gobierno. Señaló que la falta de empleo y de circulante se refleja en las calles y comercios, por lo que consideró que no basta con asegurar que la economía marcha bien.