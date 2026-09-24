PIDE EL PAN “DESCONGELAR” INICIATIVAS EN EL CONGRESO

San Francisco de Campeche.- Al subrayar que su bancada respaldará las propuestas que considere positivas para la ciudadanía, el diputado panista Jhosué Rodríguez Golib pidió dar trámite a las iniciativas que permanecen estancadas o en la “congeladora” del Congreso, sin importar su origen partidista.

En el marco de la entrega del Segundo Informe de Actividades de la LXV Legislatura, el legislador opinó que todas las propuestas deben ser analizadas para determinar su viabilidad y consideró necesario presionar para discutir los asuntos pendientes.

Rodríguez Golib destacó que Acción Nacional ha impulsado principalmente temas de salud y educación, y reiteró que respaldará las propuestas positivas para la ciudadanía, aunque provengan de Morena, Movimiento Ciudadano (MC) o el PRI.

Reconoció que han existido diferencias y debates entre las distintas fuerzas políticas, pero afirmó que se han alcanzado acuerdos cuando las iniciativas benefician a la población.