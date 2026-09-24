A CAMPECHE LE FALTA INVERSIÓN PARA GENERAR EMPLEOS Y “OXIGENAR” A LAS EMPRESAS: ANA LÓPEZ HERNÁNDEZ

San Francisco de Campeche.- Al reconocer que la falta de oportunidades laborales ha sido una deficiencia persistente y ante las dificultades que enfrentan las empresas, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Ana María López Hernández, sentenció que a Campeche le falta inversión.

La legisladora llamó al Congreso a buscar y encontrar mecanismos para que los recursos lleguen al sector empresarial y se traduzcan en más fuentes de trabajo.

“Yo creo que es importante, es un tema que tenemos que discutir entre todos los diputados, pues definitivamente el sector de las empresas genera mucho empleo y es algo que también es una deficiencia que tenemos un poquito en Campeche”, expresó, y remarcó que falta inversión.