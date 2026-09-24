FALLA MECÁNICA DEJA VARADO AL TREN MAYA EN ESCÁRCEGA

-Hasta el momento no hay informe oficial sobre daños

Escárcega.- El Tren Maya de la ruta a Cancún, Quintana Roo, quedó varado en las cercanías del ejido Belén, en el Municipio de Escárcega, a consecuencia de una falla mecánica. Aunque no se han precisado los daños que registró, se informó que, debido a un desperfecto, no pudo continuar su recorrido para llegar a su próxima parada: la estación de la Junta Municipal de Centenario.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Ferroviaria, para hacerse cargo del caso.

Se confirmó que, para no afectar a los usuarios, se determinó enviar otra unidad para transbordarlos y completar el recorrido.

La Guardia Nacional no ha emitido información al respecto. El caso se mantiene bajo hermetismo, pero se trata de un percance más de la obra insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la Península de Yucatán.