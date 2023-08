2023 el peor año para los apicultores de Tinún

SE PERDIÓ EL 70% DE LA PRODUCCIÓN POR A SEQUÍA Y ABANDONO DEL GOBIERNO

Este 2023, es el peor año para la Apicultura en la junta Municipal de Tinún, ya que el 70% de la producción de Miel, se perdió y el precio fue el tiro de gracia: “no hubo de donde nos defendemos, y sobre todo que se tuvo muerte y emigró la abeja, este año si nos fue mal como productores” señaló José del Carmen Cu Mukul, líder Apícola de Tinún.

“Lo peor que no hay apoyo del gobierno, todo nos lo quitaron los programas que teníamos, ya no hay como nos defendemos, la situación que se vive, como productor lo enfrentamos, ya no hay programas de apoyos de gobierno, es lamentable pero cada vez estamos peor que antes” remató.

Aseguró que este año por falta de humedad se atrasó mucho la producción del dulce y por la prolongada sequía se fue complicando. Lo peor fue que el kilo de miel “buena” de 19 grados, se pagó solo a 26 pesos. Y la miel de menor calidad se pagó entre 18 a 20 pesos.

En total se vieron afectados 800 apiarios, y mil 200 colmenas, afectando a 30 apicultores.

Aseguro que en estos momentos se está realizando los trabajos de mantenimiento, echando azúcar, limpiando caminos, para tratar de salvar a sus colmenas.

Explicó que en este periodo de lluvias, el productor se dedica a limpiar y librar los apiarios de árboles que puedan venirse abajo y dañen el patrimonio, por lo que muchos de sus compañeros, lo que hacen es colocar a sus apiarios libre de árboles grandes que pongan en riesgo a sus abejas.