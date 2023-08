Dice Biby Rabelo que teme sufrir atentado

La alcaldesa de Campeche, la mocista Biby Karen Rabelo de la Torre, aceptó que teme sufrir un atentado y por su vida, y lamentó que se continúe politizando el ataque a balazos que enfrentó la activista política del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Jamile Moguel Coyoc, y su esposo, Rafael Maldonado.

Y asentó que la única responsable de la inseguridad que se vive en Campeche es la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, por lo que planteó hacer ahí cambios para revertir esa tendencia.

Entrevistada a su regreso de una reunión nacional en la que participaron los más destacados mocistas del país, la munícipe deseó que Jamile y su esposo se encuentren bien de salud, y puntualizó que es necesario que se esclarezcan las cosas.

De la “Caminata de Oración” que realizaron alrededor de 100 personas, refirió que vio los comentarios que se vertieron “de personas que directamente están echando culpas, y creo que están fuera de lugar, con tintes políticos, y no debe ser por una desgracia”.

La edil recordó que Moguel Coyoc ya había presentado una queja, “así como muchas lo hacemos cuando nos sentimos inseguras, pero no nos dan seguridad. Ella tenía resguardo, pero luego se lo quitaron”, y cuestionó el por qué si habían detenido antes al presunto responsable del atentado, lo dejaron libre.

“Son muchas incógnitas, pero aquí la única responsable de la seguridad y de todo lo que pase es la titular de la SPSC, a quien le pedimos que haga su chamba. Así como me responsabilizan a mí cuando hay monte, pues que ella haga su trabajo, es lo mismo. Estamos para ayudar, para sumar”.

Pasó lo de Jamile, apuntó, pero han incrementado los casos de asesinatos, de los robos a casa-habitación y otros delitos.

En el 2021 fueron alrededor de 50 homicidios, en el 2022 la cifra escaló a más de 200, y en el 2023 van 117, está complicado porque ya son más de 300 del año pasado a éste; ¿dónde están los responsables de esos asesinatos ocurridos en la entidad a partir de que llegó la actual administración?, cuestionó.

Se tiene que trabajar y modificar lo que no está dando resultados, porque el 60 por ciento de los ciudadanos no nos sentimos seguros, yo no me siento segura, añadió, sin especificar de dónde sacó ese porcentaje.

“En su momento, responsabilicé a Aníbal Ostoa (secretario de Gobierno), a Layda (Sansores), y a todos, porque también me han dicho muchas cosas graves, por lo cual estamos procediendo de manera legal”.

-¿Teme por su vida o padecer un atentado?, se le preguntó.

-La verdad sí, confío mucho en Dios, él me cuida, me guía. De repente, hasta sola quiero andar, no quiero que haya nadie conmigo, pero creo que hay que cuidarnos, porque la cosas ya no son como antes, ahora los temas políticos sobrepasan y es complicado, pero no me dan policías. Si no me los dan para el Municipio, ¡imagínense para mí!, contestó.

En tema aparte, informó que participó en la reunión que organizó Movimiento Ciudadano (MOCI) en su sede nacional para afinar estrategias y definir el rumbo a tomar durante el proceso electoral del 2024, encuentro en el que participaron los 10 principales liderazgos de ese partido.

Rabelo de la Torre fue convocada a este cónclave que se desarrolló el pasado viernes en la Ciudad de México, donde los 10 principales liderazgos naranjas dieron voz a su militancia, y analizaron el destino a trazar el próximo año.

La alcaldesa capitalina actualmente funge como lideresa nacional de los alcaldes mocistas y, aunque cuestionada por opositores y parte de la ciudadanía, la han colocado en los primeros lugares por su desempeño, lo que le otorgó el derecho a participar en esta reunión con hombres y mujeres más importantes de su partido.