No hay nada ilegal en el Martes del Jaguar, justifica Alcudia

Enfrenta gobernadora más de 30 procedimientos legales

Juan Pedro Alcudia Vázquez, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, admitió que hay entre 30 y 40 procedimientos legales, entre penales y electorales, contra la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, y aún no hay resoluciones de fondo, sólo amparos y se sigue el litigio.

Justificó el actuar de la mandataria, que continuamente violenta la ley, al afirmar que “habla de la valentía y directrices de la gobernadora de explicar e informar a la gente, más allá de una contingencia litigiosa que pudiera tener, aunque se haga acreedora a procedimientos legales”.

Admitió que hay un juicio de amparo que la limita a realizar manifestaciones y discursos de odio, pero, recalcó, eso no quiere decir que no pueda realizar manifestaciones de alguna persona en aras de su libertad de expresión.



Alcudia Vázquez rechazó que los temas políticos que se tocan en los Martes del Jaguar caigan en lo ilegal.

Se tocó el tema del exalcalde Eliseo, prófugo de la justicia, ¿eso está fuera de la ley, se le preguntó.



“No es ilegal. En realidad, no se tocó ningún tema de fondo en cuanto a una carpeta de investigación o un proceso penal, donde ahí sí hay una secrecía judicial que debe guardarse en todo proceso judicial, sobre todo el librado de una orden de aprehensión”, respondió.



Ante el inicio de las campañas políticas este 1 de marzo, dijo que dicha transmisión tendrá limitaciones por ley, que impide propaganda gubernamental de cualquier tipo, a excepción en materia de salud, educación y protección civil, el suspenderlo o no “será decisión de la gobernadora y de Comunicación Social, con ciertos matices”, concluyó.