SUPLICAMOS AL NIÑO JESÚS QUE NOS TRAIGA PAZ ANTE LOS TIEMPOS DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD QUE VIVIMOS: DIÓCESIS DE CAMPECHE

Al destacar que en medio de tantas prisas, ruidos y preocupaciones, la Navidad nos invita a detenernos, a mirarnos a los ojos, a reencontrarnos como familia, como Iglesia y como pueblo de Dios, ya que se contempla con asombro y gratitud el misterio más grande de nuestra fe: Dios ha querido nacer pequeño, cercano y vulnerable para habitar nuestra historia, la Diócesis de Campeche señaló: “Vivimos tiempos difíciles, marcados por heridas de violencia, inseguridad y miedo, por eso elevamos nuestra súplica para que el Niño Jesús traiga paz a nuestros hogares, a nuestras comunidades y a nuestra tierra”.

En su mensaje navideño dirigido a los campechanos y firmado por el administrador diocesano Marcos Cohuó Muñoz, la Diócesis resaltó también que celebrar la Navidad no es sólo recordar un acontecimiento del pasado, sino acoger hoy al Niño Jesús que sigue queriendo nacer en nuestros hogares, en nuestras comunidades y en el corazón de cada uno.

