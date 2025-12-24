BUENOS DESEOS

En su brindis de Navidad, los amigos de tertulia del Parque Principal concluyeron que lo único deseable es que tengamos fortaleza, para poder sortear esta difícil etapa por la que atraviesa la nación…

Los amigos de tertulia del Parque Principal decidieron adelantar el brindis de la Navidad a fin de que pudieran departir en sus hogares con sus familiares más cercanos. Desearon paz y bienestar a todos los lectores de sus andanzas, y prometieron seguir aportando con sus puntos de vista, el fortalecimiento de la opinión pública.

–“No vienen tiempos buenos en cuanto a la economía, señaló mientras alzaba su copa don Julián, el gurú del grupo. Por eso es recomendable tomar previsiones, moderarse en los gastos y saber ahorrar para cuando las cosas empeoren. Mientras más pregone el Gobierno que las cosas van bien, es cuando más mal se ponen, así que tenemos que estar preparados”.

–“El problema no es solo la economía, secundó el poeta Casimiro. La seguridad pública también va de mal en peor, con la agravante de que el Gobierno no acepta la realidad y prefiere encerrarse en sus cifras de que somos el segundo Estado más seguro del país; todo el maquillaje que le han echado a las estadísticas para ocultar la realidad no infiere en la percepción ciudadana de seguridad, al contrario, siete de cada diez se sienten cada día más inseguros”.

–“No hay que dejar atrás el tema de la salud, recordó doña Chela. Si para engañarnos tuvieron que montar una escenografía en que la Presidenta visitó una farmacia supuestamente abastecida, es porque saben que la realidad es diferente. Que no se sigan engañando, y que destinen más presupuesto a la atención de la salud de todos los ciudadanos, eso es lo que haría un buen Gobierno, pero lamentablemente están haciendo todo lo contrario” lamentó.

–“Lamento que mis deseos de paz, salud y prosperidad para todos, ya forme parte de una retórica cada vez más obsoleta, ya que impera exactamente todo lo contrario: inseguridad, desabasto de medicinas y ausencia de médicos, así como una crisis galopante, desempleo y carestía. Por eso mi mejor propuesta es que tengamos fortaleza para poder sortear esta negra etapa de la historia nacional” recitó vehemente el bolero don Memín.

Al final de sus brindis y sus buenos deseos, los amigos decidieron retirarse a sus hogares con la esperanza latente, de que algún día mejoren la situación política, económica y de seguridad de nuestra patria chica.