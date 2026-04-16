HACKEAN CELULAR DE MARÍA BLUM

San Francisco de Campeche.- Por medio de sus redes sociales, la exalcaldesa de Campeche y exdiputada local María Blum dio a conocer que su celular fue hackeado, por lo que pidió no responder mensajes ni abrir enlaces enviados desde su número.

El reporte fue respaldado por un contacto de la exlegisladora, al mostrar una captura de pantalla donde supuestamente solicita un préstamo de dinero, por lo que recomendó no compartir información personal, códigos ni realizar depósitos bancarios.

