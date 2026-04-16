CITLALLI HERNÁNDEZ RENUNCIA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

• Ayudará en alianzas de Morena, informa Sheinbaum

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este 16 de abril de 2026 la renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres, al señalar que la funcionaria se integrará a tareas en Morena para apoyar en la definición de alianzas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que Hernández colaborará con Luisa María Alcalde dentro del Comité Ejecutivo de Morena, donde recibirá un nombramiento especial para realizar estas funciones.

Citlalli Hernández asumió la titularidad de la Secretaría de las Mujeres el 1 de enero de 2025. Su salida representa la segunda renuncia en el gabinete federal en los últimos 15 días, luego del relevo registrado previamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores.