ASEGURA SHEINBAUM QUE LA FISCAL ERNESTINA SE ACERCÓ A LAS VÍCTIMAS PARA REABRIR EL CASO CONTRA EL LÍDER DE LA LUZ DEL MUNDO; ¿SERÁ?

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le preguntaron si la fiscal le dijo por qué cerraron el caso contra el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien tiene muchas denuncias en México y está preso enfrentando cargos graves en Estados Unidos, y respondió: “El año pasado con Gertz, retiraron los cargos o algo así, y lo que hizo Ernestina Godoy fue acercarse a las víctimas para una nueva audiencia hoy, porque está pidiendo que se reabra el caso”.

Al respecto, la analista política Melissa Bely cuestionó: “¿Ustedes le creen? Yo no”.