EN REDES: DE LOS 24 PESOS QUE CUESTA EL LITRO DE GASOLINA MAGNA, $6.7 SON DEL IEPS Y $3.5 DEL IVA: FUERZA INFORMATIVA AZTECA

“TAMBIÉN ESTÁN EXTORSIONANDO A LOS CIUDADANOS”

A la pregunta de ¿cuánto pagas de gravámenes por gasolina?, a través de Hechos Meridiano, Fuerza Informativa Azteca (FIA) expuso que de los 24 pesos que cuesta el litro de magna, más de 10 son de cargas tributarias: 6.7 del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y 3.5 del Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir, casi la mitad del precio no es el combustible.

Y aseveró: “Sin esa carga fiscal, ¡el litro costaría menos de 14 pesos! A los ciudadanos también los están extorsionando”.