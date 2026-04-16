AL GRITO DE ¡FUERA MIGUEL! ALUMNOS DEL IC DE TURISMO ACUSAN ABUSOS Y EXIGEN DESTITUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA LICENCIATURA 

Estudiantes de la Escuela de Turismo del Instituto Campechano denunciaron públicamente presuntos abusos, hostigamiento y negligencia por parte del director del plantel, a quien acusan de no cumplir con sus funciones y mantener un ambiente escolar hostil. De acuerdo con testimonios, señalaron que el directivo casi no permanece en la institución, ya que dedica tiempo a otras actividades y viajes, lo que ha derivado en el abandono académico y en decisiones que afectan directamente a los alumnos, como cambios en viajes escolares que elevaron costos y dejaron fuera a varios estudiantes.

Los inconformes afirmaron que han sido objeto de comentarios ofensivos, gritos y actitudes prepotentes, además de acusar que sus quejas han sido ignoradas tanto por la rectoría como por el comité de ética, el cual —aseguran— ha encubierto las irregularidades. Indicaron que, pese a presentar oficios y acudir a instancias educativas e incluso al gobierno estatal, no han obtenido respuesta, por lo que ahora advierten sobre la posibilidad de una huelga para presionar por la destitución del directivo, al tiempo que reclaman que, pese a las altas colegiaturas, no reciben una educación de calidad ni apoyo en sus proyectos académicos.