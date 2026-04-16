MICROEMPRESARIOS ANUNCIAN PLANTÓN PARA EXIGIR PAGO DE ADEUDOS

Circula en redes sociales la convocatoria de microempresarios y proveedores del Ayuntamiento de Ciudad del Carmen, quienes anunciaron un plantón pacífico para exigir el pago de adeudos por trabajos ya realizados y entregados en tiempo y forma. La manifestación está prevista para este viernes a las 10:00 de la mañana a las afueras del palacio municipal, donde buscan visibilizar la falta de cumplimiento en los pagos.

Los inconformes señalaron que los retrasos han afectado directamente a sus familias, así como a sus empleados y la operatividad de sus negocios, por lo que demandan una solución inmediata. Indicaron que la protesta se mantendrá de manera pacífica, con la intención de obtener una respuesta de las autoridades municipales y avanzar en la regularización de los pendientes económicos.