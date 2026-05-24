“30 AÑOS SON MUCHOS, 500 NO”; CRITICAN A SHEINBAUM POR DEFENDER A RAÚL CASTRO MIENTRAS CULPA A HERNÁN CORTÉS

La presidenta Claudia Sheinbaum generó polémica tras manifestar su inconformidad por señalamientos contra Raúl Castro relacionados con hechos ocurridos hace alrededor de 30 años.

En redes sociales, usuarios respondieron recordando que la propia mandataria ha hecho referencia en diversas ocasiones a agravios históricos ligados a Hernán Cortés y la Conquista de México, ocurridos hace más de cinco siglos, lo que desató un debate sobre la forma en que se juzgan los hechos del pasado.