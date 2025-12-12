¡PROYECTO PERDEDOR! EL TREN MAYA PIERDE 10 MÁS DE LO QUE GANA; RENTABILIDAD LLEGARÍA DENTRO DE 10 Ó 20 AÑOS

Al reportar que en el 2024 obtuvo 275 millones de pesos en ventas de boletos y souvenirs pero sus gastos operativos fueron por 2 mil 837 millones de pesos, el Tren Maya se erige como un proyecto perdedor, ya que pierde 10 veces más que sus ingresos.

Lo anterior, de acuerdo con Gerardo Herrera, experto en negocios de la Universidad Iberoamericana entrevistado por Reforma, sobre este proyecto insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador inaugurado hace 2 años, pues sigue sin sostenerse por sí solo.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz resumió que se trata de un subsidio enorme, pues es dinero público que cubre lo que el servicio no puede pagar con sus ingresos.

Y recalca que, según Reforma, al ritmo actual la rentabilidad (cuando un proyecto gana lo suficiente para mantenerse) podría tardar entre 10 y 20 años.