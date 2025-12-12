ENTRE 25 MIL Y 30 MIL FIELES VISITARON LA IGLESIA DE GUADALUPE: GUADALUPE CHÁVEZ; SÓLO 2 CASOS DE DESCOMPENSACIÓN SIN GRAVEDAD

Piden a la ciudadanía mantener la empatía y depositar la basura en un solo punto.

San Francisco de Campeche.- Las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe registraron una afluencia estimada entre 25 mil y 30 mil asistentes en los alrededores de la iglesia del mismo nombre, con el mayor flujo entre las 9:00 de la noche y las 2:00 de la madrugada, dio a conocer Guadalupe Chávez, directora de Protección Civil Municipal.

En términos de seguridad, reveló, sólo se reportaron dos incidentes menores por descompensación, los cuales fueron atendidos por la Secretaría de Salud y por el Departamento de Bomberos, sin registrarse situaciones de gravedad.

Mientras durante la noche se contabilizaron entre 5 mil y 6 mil peregrinos en tránsito constante, la afluencia disminuyó notablemente hoy por la mañana, expuso, e hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la empatía y depositar la basura en un solo punto, pues apenas estamos concluyendo lo que es la limpieza porque había bastante basura desechable. Encontramos de todo.

Además, Guadalupe Chávez informó que la vialidad permanecerá cerrada hasta el 13 de diciembre, cuando se normalice la circulación, y refirió que la llegada de peregrinos disminuyó hoy, que es cuando se espera principalmente la visita de familias para acudir a misa, tras lo cual las actividades regresarán a la normalidad.