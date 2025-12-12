LIBROS DEL BIENESTAR

El libro, según han dicho algunos analistas y expertos en el tema, refleja el pensamiento político del expresidente, sus conceptos ideológicos, o su visión muy personal sobre diversos temas polémicos…

–“¿Cómo ven que el senador Patán Malgusto decidió adquirir siete mil ejemplares del nuevo libro de Cabecita de Algodón, intitulado “Grandeza”, para regalarle a cada uno de sus compañeros de bancada seis libros para que a su vez los repartan entre la gente? ¿Es un gesto de amistad o una forma descarada de triangular recursos?“ cuestionó acucioso el poeta Casimiro a sus amigos de tertulia.

–“¡Ambos dos!, le respondió de inmediato el bolero don Memín. Y súmale una causa más: es una forma de adoctrinamiento ideológico, ya que el libro en cuestión, según han dicho algunos analistas y expertos en el tema, refleja el pensamiento político del expresidente, sus conceptos ideológicos, o su visión muy personal sobre diversos temas polémicos, incluso de índole religioso”.

–“Pues si dicen que cada libro cuesta alrededor de 458 pesos, entonces resulta que don Patán Malgusto gastó tres millones 150 mil pesos en esa compra. ¿De dónde puede agarrar dinero ese nefasto personaje? ¡Yo sí creo que sea su forma de enviarle su porcentaje por el huachicol y la barredora!” especuló doña Chela.

–“Bueno, moderó rápidamente don Memín. Creo que esas son acusaciones muy graves. De entrada, don Patán ya explicó que la editorial que publicó el libro le hizo una rebaja de más del 70 por ciento del costo original, por lo que cada ejemplar le salió en 100 pesos, o sea su gasto sería de alrededor de 700 mil pesos, que de todos modos es una suma de la que no cualquiera se puede desprender tan fácilmente. Lo que sí creo es que lo que quiso ser un buen gesto, terminó con pésimas interpretaciones” lamentó.

–“No se olviden, abundó el poeta Casimiro, que el senador Patán atraviesa por momentos políticos muy escabrosos, por sus presuntos vínculos con agrupaciones criminales. Incluso cuando se fue a la Chingada –que así se llama el rancho del Peje—no lo recibieron pese a que hizo antesala, lo que habla de que ni el expresidente quiere verlo. Quizá quiera congraciarse con él, mediante esa compra masiva de libros”.

–“Lo que sí veo es que se ha inaugurado un nuevo programa social que se llama ”los libros del bienestar”, en que el Gobierno, vía los senadores, la dirigencia del partido o alguna de las “agrupaciones civiles” que tienen patrocinio gubernamental, decidan seguir el ejemplo del senador Patán, para adquirir miles y miles de libros los cuales van a enviar a los domicilios de la gente, como una forma de difundir el pensamiento del líder moral de su movimiento, y como una estrategia de ideologización masiva. Ciertamente que no es algo que esté prohibido, pero yo sí les quiero decir que si piensan mandarme un libro como regalo, que me manden el libro vaquero, Condorito, Memín Pinguín o las aventuras de Kalimán, porque eso sí lo leo”! remató jocoso el bolero don Memín.