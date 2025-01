Y NO HAY PERSECUCIÓN… LAYDA Y JAMILE SÓLO EXHIBEN A ALGUNOS DEUDORES; ¿HABRÁ DE MORENA?

San Francisco de Campeche.- Durante su primer show del año, la gobernadora Layda Sansores le ordenó a la directora de la Fundación “Pablo García”, Jamile Moguel, que diera “unos nombres” de los que no han pagado, a lo que la sonriente subordinada soltó: “Pues a la exdiputada que ya la quemamos mil veces y nada más no paga, Laura Olimpia Baqueiro Ramos. Ella debe y también sus familiares.

También, continuó Jamile Moguel, “Iván Marcelo Ramos”, y la mandataria interrumpió: “Por familia les deban, no, no se vale”. Y continuó la subordinada: “También, Alonso Alejandro Durán Reyes, que es abogado del Municipio”… Y Layda subrayó: “El director jurídico del Municipio no ha pagado. Si lo conocen, hay le recuerdan que pase a pagar su beca que le dieron”.

Y olvidando por un momento que ella perdió en la pasada elección, Moguel mencionó también a Diana Mena Lezama, “que fue candidata también a diputada”, y de nuevo intervino la gobernadora: “Es que no ganó, pobrecita. Allá se gastó todo el dinero en la campaña. Tiene que pagar, que pida prestado”. ¿Y el derroche de recursos en la campaña de su candidata perdedora a la Alcaldía, quién lo fiscalizó?

Jamile Moguel anunció que además de exhibir nombres, desde luego sólo algunos, iniciará las acciones legales correspondientes.