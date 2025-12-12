viernes, diciembre 12, 2025
MÁS DE 11.5 MILLONES DE PEREGRINOS LLEGAN A LA BASÍLICA DE GUADALUPE PARA HONRAR A LA MORENITA DEL TEPEYAC

Miles de personas continúan arribando a pie, en bicicleta o incluso de rodillas a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, como parte de los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe.

La afluencia esperada es de alrededor de 13 millones de personas, cifra que podría superar la registrada en 2024, cuando acudieron poco más de 12 millones de peregrinos durante estas fechas.

Hasta el momento, más de 11.5 millones de peregrinos han llegado ya al santuario mariano.

