EN CAMPECHE YA NO SERÁ NECESARIO SER MAYOR DE EDAD PARA CAMBIAR DE GÉNERO EN DOCUMENTOS OFICIALES: SCJN

El Congreso estatal tendrá 12 meses para definir el procedimiento

Tras la invalidez promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló una norma en Campeche que exigía a menores de edad presentar INE para poder solicitar nueva acta de nacimiento, donde se pueda reconocer su identidad de género autopercibida y cambio de nombre, dio a conocer El Universal.

El proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía establece la invalidez del artículo 149ter del Código Civil de la entidad campechana, por considerar que obligaba a que la persona interesada en que se reconozca su identidad de género debe contar con credencial para votar, es decir, probar que es mayor de edad.

La CNDH señaló que la disposición transgredía derechos de igualdad y no discriminación, así como el libre desarrollo de la personalidad y de género en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, lo que fue retomado por el togado.

Y refirió en sesión del pleno del pasado martes: “(El artículo) contiene un límite legal que le impide a una persona menor de 18 años obtener el reconocimiento de identidad de género. Propongo declarar fundado ese concepto de invalidez, porque la norma limita el derecho a ejercer el reconocimiento de su identidad de género autopercibido y cambio de nombre en registros y documentos de identidad”.

Justificó que este tipo de normas tiene el fin legítimo de proteger a los menores al establecer una edad mínima en la que se cree que tendrán madurez suficiente para tomar una decisión tan importante. Sin embargo, resaltó que el Congreso de Campeche no consideró la autonomía progresiva de la niñez y de la adolescencia.

“Es desproporcionado que el Congreso de Campeche prive por completo a la niñez y a las y los adolescentes del ejercicio de este derecho hasta que cumplan la mayoría de edad”, aseveró.

El pleno determinó que la invalidez de esta disposición surtirá efectos de manera inmediata a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de Campeche, y se fijó un plazo de 12 meses para que se legisle sobre el tema en los términos precisados en la resolución.