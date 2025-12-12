PEREGRINOS Y VECINOS HALLAN UNA TORTUGA MUERTA A ORILLA DE LA PLAYA, FRENTE A LA CAPILLA EN HONOR A LA VIRGEN

En el malecón de Isla Aguada, concretamente frente a la capilla católica en honor a la Virgen del Carmen, en la colonia El Mexal, pescadores, peregrinos guadalupanos y habitantes localizaron una tortuga carey sin vida a orilla de la playa.



El ejemplar fue hallado donde recientemente el Ayuntamiento de Carmen construyó palapas, lo que llamó la atención de quienes transitaban por el lugar. A simple vista, el quelonio presentaba lesiones visibles en el caparazón, desde la parte superior hasta cerca de la cabeza, así como daños en una aleta delantera del lado izquierdo.



Se esperaba el arribo de alguna autoridad ambiental para el análisis correspondiente y retirar el cuerpo. De manera preliminar, se presume que el animal pudo haber sido lesionado por la hélice de un motor fuera de borda.



Cabe señalar que, de acuerdo con testimonios de habitantes, hace aproximadamente un mes en ese mismo punto arribó sin vida un delfín nariz de botella, lo que generó preocupación entre la comunidad por la posible afectación a la fauna marina en la zona.