LLAMAN A EVITAR FIESTAS DECEMBRINAS Y REUNIONES CUANDO HAY FIEBRE O MALESTAR

Ante el incremento de reuniones y celebraciones por la temporada decembrina, la Secretaría de Salud de Campeche llamó a la población a no acudir a fiestas navideñas ni convivios familiares en caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta o malestar general.

La titular del área, Josefa Castillo, señaló que permanecer en casa cuando se presentan síntomas ayuda a reducir el riesgo de contagios, especialmente entre personas vulnerables.

Indicó que, si es estrictamente necesario salir, se recomienda el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos y cubrirse al estornudar, como medidas básicas de protección.

Asimismo, exhortó a la población, en especial a los grupos de riesgo, a acudir a las unidades de salud para aplicarse la vacuna contra la influenza o Covid-19 durante esta temporada.