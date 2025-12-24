SIN FONDOS LAS TARJETAS DE DESPENSA DE LOS TRABAJADORES NO DOCENTES DE TODOS LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS, DENUNCIAN

Campeche.- Debido al cambio de Toka a Broxel, que tiene problemas de fraude, trabajadores no docentes de todos los institutos tecnológicos y quienes recibieron vales con tarjeta o de despensa de esa empresa, no pueden canjear los 15 mil pesos por falta de fondos o dinero disponible.



Lo anterior se puede constatar en un oficio enviado por el secretario general del Comité Ejecutivo Delegacional D-V-71, Sección 61 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Wilbert Guerra Cabrera, a la directora del TecNM-Instituto Tecnológico del Itsmo, Marisol Altamirano Cabrera, y calificaron como inconcebible este hecho por ocurrir a unas horas de la Nochebuena y Navidad y en plena temporada vacacional.



Resaltó que desde hace más de 30 años en el caso de algunos trabajadores, no había ocurrido una situación similar, y exigió la pronta solución al problema, que representa una falta grave a las obligaciones patronales establecidas por la ley, contraviene las disposiciones legales y contractuales y deteriora la confianza institucional y el clima laboral.



Por último, recalcan la exigencia de reactivar dichos vales y la corrección de los montos en las tarjetas de los compañeros que cuentan con pensión alimenticia.