Exfuncionario de Layda involucrado en desvíos de Smapac, sufrió atentado: Fiscal

Según información de la Fiscalía General del Estado de Campeche, Jimmy “N”, ex secretario Técnico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Layda Sansores y vinculado a proceso por presuntamente crear facturas apócrifas para supuestos desvíos de recursos municipales, fue víctima de un atentado el pasado 5 de noviembre, cerca de las 20:00 horas, cuando se encontraba en su domicilio en la avenida Ramón Espínola Blanco. Al parecer, la vivienda fue balaeda con un arma calibre .22 milímetros en uhn intento por ejecutarlo, pero el calibre del arma no alcanzó a hacer mayor daño; por lo que no se reportaron lesionados.

Jimmy, presuntamente es la piedra angular de una supuesta red de desvío de recursos del Sistema Municipal a Agua Potable y Alcantarillado de Campeche por que el que ya hay cinco ex funcionarios municipales vinculados a proceso.