IMPACTANTE VISTA DEL HURACÁN POLO, YA CATEGORÍA 5, DESDE HUATULCO, OAXACA

Imágenes asombrosas de los primeros efectos del huracán Polo, ya categoría 5, en aguas del Pacífico, circulan en redes sociales desde Huatulco, en el estado de Oaxaca.

El núcleo del meteoro se desplaza en alta mar; sin embargo, sus bandas nubosas ya provocan precipitaciones copiosas, oleaje elevado y fuertes vientos en la costa y la Sierra Sur.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pidieron a pescadores, prestadores de servicios turísticos y población en general no internarse en el mar y mantenerse al pendiente de la información que emitan las autoridades.

Video: Tiempo Digital