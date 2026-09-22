DESDE LA ASAMBLEA DE LA ONU, TRUMP AFIRMÓ QUE MÉXICO ES EL EPICENTRO DE LA VIOLENCIA DE LOS CÁRTELES

En su intervención durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México es el epicentro de la violencia de los cárteles”, y calificó como inaceptable compartir una frontera con lo que describió como un territorio controlado por cárteles enemigos u organizaciones criminales.

El mandatario norteamericano afirmó que México debe recuperar el control de su suelo de los enemigos de la humanidad.

También, que su Administración también busca un cambio fundamental de la situación en Cuba, que calificó como Estado fallido y que el comunismo está bajo la mayor presión que ha tenido y va a caer, tras lo cual los representantes de ese país se levantaron de sus asientos para abandonar la asamblea.