ASEGURAN PIPA “FANTASMA” CON UNOS 20 MIL LITROS DE COMBUSTIBLE EN ESCÁRCEGA; INVESTIGAN POSIBLE HUACHICOL

Escárcega.– Bajo marcado hermetismo, hoy martes fue asegurada en esta ciudad una pipa que presuntamente transportaba alrededor de 20 mil litros de combustible de procedencia irregular, lo que generó sospechas de que podría estar relacionada con una posible red de huachicol que opera en la entidad, pues no tiene razón social y en la parte trasera lleva el rótulo de gas LP.

Aunque hasta el momento las autoridades no han proporcionado información oficial sobre el operativo, trascendió que fueron detenidas 2 personas, el conductor y su ayudante, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en su representación local.

El aseguramiento habría sido realizado por personal de Seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyos elementos detectaron e interceptaron la unidad durante un patrullaje sobre la carretera Xpujil.

La intervención de personal de seguridad de Pemex generó especial atención, pues podría tratarse de un caso relacionado con el transporte ilegal de combustible, aunque hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado o desmentido que el aseguramiento esté vinculado con una red de huachicol.

Se espera que en las próximas horas la FGR o alguna otra autoridad federal proporcione información sobre el tipo y la cantidad de combustible asegurado, la situación jurídica de los detenidos, así como el origen y destino de la carga.

Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación y se mantiene el hermetismo en torno al operativo.