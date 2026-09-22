¡SIN FRENO LA INSEGURIDAD!; AHORA DISPARAN CONTRA UNA CASA EN LA COLONIA RENOVACIÓN
NO REPORTAN PERSONAS HERIDAS NI DETENIDAS
Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró la noche de ayer este lunes en la calle Puerto Vallarta de colonia Renovación, Primera Sección, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego contra una vivienda.
La zona conocida como “El Triangulito”, a un costado del antiguo Chechén, fue acordonada por las autoridades mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía para las diligencias correspondientes.
A través de un boletín, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana confirmó el reporte y reveló que una casa tenía daños ocasionados por disparos, y que no hay personas heridas.