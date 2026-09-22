martes, septiembre 22, 2026
Lo último:
Municipales

¡SIN FRENO LA INSEGURIDAD!; AHORA DISPARAN CONTRA UNA CASA EN LA COLONIA RENOVACIÓN

NO REPORTAN PERSONAS HERIDAS NI DETENIDAS

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró la noche de ayer este lunes en la calle Puerto Vallarta de colonia Renovación, Primera Sección, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego contra una vivienda.

La zona conocida como “El Triangulito”, a un costado del antiguo Chechén, fue acordonada por las autoridades mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía para las diligencias correspondientes.

A través de un boletín, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana confirmó el reporte y reveló que una casa tenía daños ocasionados por disparos, y que no hay personas heridas.

También te puede gustar

¡REPRESALIA! TRAS PROTESTAR PARA EXIGIR REPARTO JUSTO, DENUNCIAN DESPIDOS INJUSTIFICADOS EN MOYEL

SE INCENDIA TAXI CERCA DEL CERESO; NO HAY HERIDOS

Ningún elemento de la PEP en Carmen se ha contagiado de Covid-19: José Vadillo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *