PROTESTAN TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA DENUNCIAR ACOSO, HOSTIGAMIENTO Y VIOLENCIA LABORAL

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron este día a las afueras de los juzgados de distrito federales, para denunciar presuntos casos de acoso, hostigamiento y violencia laboral en distintos centros de trabajo del país.

Tras exigir trabajo digno, en representación del gremio, el secretario general local del STPJF, Sección 36, Sergio Jesús Pinzón Baquedano, señaló que los señalamientos no son hechos aislados, pues también hay manifestaciones en Michoacán y San Luis Potosí.

El líder sindical explicó que, con la transformación del Poder Judicial y la entrada en funciones del Órgano de Administración Judicial, los trabajadores han enfrentado cambios que derivaron en presiones laborales y malos tratos, y aunque la representación sindical nacional ha dado seguimiento a las inquietudes, preocupa que las gestiones no estén teniendo respuesta de las autoridades administrativas.

Pinzón Baquedano se refirió al reciente fallecimiento del compañero Humberto Orozco Calderón, quien sufrió hemorragia cerebral, al aclarar que tenía antecedentes de salud, pero subrayó que ello no debe invisibilizar el contexto laboral de “fuerte presión y hostigamiento” que, dijo, sus compañeros conocían y señalaron.

No corresponde a nosotros determinar médicamente la causa del fallecimiento, pero tampoco queremos que la situación de hostigamiento quede invisibilizada detrás de este doloroso acontecimiento, que debe ser investigado, subrayó.

El secretario general hizo un llamado al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial para que, dentro de sus atribuciones, escuchen a los trabajadores, atiendan las denuncias, investiguen los hechos y fortalezcan los mecanismos de prevención.

“Queremos trabajar con dignidad, sin miedo, y que quien denuncie sea escuchado sin temor a represalias; no pedimos privilegios, sino respeto, tampoco buscamos conflicto, sino soluciones”.

La protesta se desarrolló de manera pacífica y respetuosa. Los manifestantes insistieron en que no buscan confrontar a ninguna autoridad.