“NO QUEREMOS POLICÍAS SOLO PARA LA FOTO, EL GOBIERNO NO ESTÁ HACIENDO SU TRABAJO”; ISLA AGUADA EXIGE MÁS VIGILANCIA TRAS DOBLE HOMICIDIO

Luego del doble homicidio ocurrido la noche del domingo, el comisario Alberto Emir Aranda Téllez cuestionó la falta de recorridos de vigilancia por parte de las corporaciones de seguridad y afirmó que la situación genera preocupación entre los habitantes. Señaló que “se rumoran muchas cosas del gobierno porque no están haciendo su trabajo” y reclamó una mayor presencia de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y Marina para reforzar la seguridad en la comunidad.

Aranda Téllez también acusó que los elementos municipales están más pendientes de evitar que sean pintadas bardas relacionadas con el expresidente municipal de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus. Sobre la Policía Estatal, reconoció su presencia en el Puente de la Unidad, pero afirmó que son pocos los recorridos en apoyo a los habitantes. Respecto a la Guardia Nacional, declaró: “Realmente solo fue para la foto. Llegaron, se tomaron la foto y se retiraron”. También cuestionó la presencia de la Marina en la comunidad y dijo desconocer las instrucciones de sus mandos.

El comisario consideró que los hechos violentos generan preocupación entre los habitantes y pueden afectar la imagen turística de Isla Aguada como Pueblo Mágico. Insistió en la necesidad de aumentar los recorridos de seguridad para evitar que la delincuencia afecte a la comunidad y señaló que corresponde a la Fiscalía General del Estado investigar el doble homicidio y determinar el móvil del hecho.