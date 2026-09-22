SINDICALIZADOS TOMAN EL PALACIO DE PALIZADA PARA RECLAMARLE AL ALCALDE PEDRO AYALA ADEUDOS POR CASI $8 MILLONES

-Además, 60 no recibieron su quintana; endurecerán protesta si no es instalada una mesa de negociación para ofrecer respuesta concreta

Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Palizada iniciaron una protesta en el Palacio Municipal para exigirle al alcalde Pedro Ayala Cámara el pago de salarios, prestaciones y recursos retenidos, cuyo monto es cercano a los 8 millones de pesos, luego de que 60 empleados no recibieran su quincena.

El dirigente sindical Freddy Reyes señaló que la Comuna mantiene adeudos correspondientes a 2025 y 2026, además de cuotas sindicales, apoyos funerarios y descuentos vía nómina destinados al pago de créditos con financieras.

Los conceptos ya cuantificados superan los 6.3 millones de pesos, pero al sumar otros pendientes, el adeudo total se acercaría a 8 millones de pesos.

Reyes afirmó que el tesorero municipal informó que actualmente no existen recursos para cubrir siquiera la quincena pendiente de los 60 trabajadores.

La protesta comenzó de forma pacífica y el acceso al Palacio Municipal continúa abierto, pero los trabajadores advirtieron que endurecerán el movimiento si el Ayuntamiento no instala una mesa de negociación y ofrece una respuesta concreta a sus demandas.