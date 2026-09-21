¿RENOVAR TARJETAS DEL KO’OX EN ESCUELAS? ARTEC DICE QUE SISTEMA ANTIHACKEO OBLIGARÍA A COMPRAR MUCHOS EQUIPOS

San Francisco de Campeche.- El director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, descartó por el momento realizar un convenio con la Secretaría de Educación o las universidades para que los usuarios no tengan que acudir a la Artec a renovar sus credenciales del Ko’ox, debido a que, argumentó, sería necesario comprar muchas máquinas o equipos específicos, al tratarse de una tarjeta inteligente diseñada para evitar el hackeo.

Precisó que actualmente cuentan con 10 máquinas y dijo que analizará la posibilidad de establecer estos convenios, al afirmar: “Me la llevaré de tarea”.