¡ALERTA POR ABIGEATO EN OJO DE AGUA!; REPORTAN ROB0 DE 5 RESES

Carmen.— Una nueva alerta por abigeato fue emitida luego del robo de 5 animales, ocurrido durante la madrugada del sábado en el Rancho San José Ojo de Agua, en el Municipio de Carmen.

De acuerdo con información difundida por los afectados, se trata de 3 machos y 2 hembras, con peso aproximado de entre 180 y 230 kilogramos cada uno.

Ante este hecho delictivo, se pidió a productores y habitantes de comunidades cercanas mantenerse atentos ante cualquier movimiento sospechoso de ganado, particularmente en Ojo de Agua, Ejido 59, Ejido La Quinta, Ejido Quebrache y Benito Juárez.

Los animales cuentan con marcas de herrar específicas, mismas que aparecen en la imagen difundida para facilitar su identificación.