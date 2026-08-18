CONDUCTOR EN ESTADO DE EBRIEDAD IMPACTA A FAMILIA EN MOTOCICLETA Y HUYE

Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol provocó un accidente en calles de Dzitbalché, luego de impactar por alcance a una familia que viajaba a bordo de una motocicleta y posteriormente abandonar su vehículo para escapar del lugar.

Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes, sobre la calle 18, entre las calles 19 y 17 del barrio de San José, cuando el motociclista redujo la velocidad para pasar un tope y fue alcanzado por la unidad que circulaba detrás de él.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta resultó con una lesión en el pie izquierdo, mientras que su esposa y su bebé, quienes también viajaban en la unidad, no presentaron heridas de gravedad, aunque vivieron momentos de temor por la fuerza del choque. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos del servicio de emergencias, quienes brindaron atención al lesionado y realizaron una curación en la zona afectada.

De acuerdo con los reportes, el presunto responsable dejó abandonado su vehículo tras el accidente. Más tarde arribó un familiar del señalado, quien también habría presentado estado inconveniente, por lo que autoridades intervinieron para buscar una solución entre las partes involucradas.