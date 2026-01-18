CAMIONETA SE PARTE EN DOS Y DEJA UNA PERSONA SIN VIDA 

La mañana de este día se tiñó de rojo en Ciudad del Carmen, luego de que una persona perdiera la vida tras un violento accidente automovilístico, en el que la camioneta en la que viajaba terminó partida en dos.

El hecho se registró en la colonia Compositores, sobre la avenida Isla de Tris, cerca de la calle Escárcega, en las inmediaciones del aeropuerto. De acuerdo con los primeros datos, la unidad se desplazaba a exceso de velocidad cuando, por causas aún no esclarecidas, el conductor perdió el control.

La camioneta se impactó contra la fachada de una vivienda y posteriormente contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, lo que provocó que el vehículo se partiera en dos, dejando un saldo fatal en el lugar.

De manera extraoficial se mencionó que en la unidad viajaba un matrimonio; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada. Serán las autoridades correspondientes quienes den a conocer la información oficial y el resultado de las investigaciones.