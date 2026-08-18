FINABIEN ES LA CAJA NEGRA DE MORENA; CONTRATOS OCULTOS Y 252 MIL APOYOS SIN CONTROL: MCCI

Una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló una red de corrupción en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, a través de la Financiera para el Bienestar (Finabien), con 2 contratos de pagos que el partido en el poder prefiere esconder, por lo cual el monto total sigue siendo una incógnita.

A mediados de junio, MCCI reveló la auditoría interna, que sólo se refiere a dichos contratos para prestar un servicio asociado al giro telegráfico a usuarios para apoyos económicos, lo cual quedó suscrito en los convenios.

Morena usó Finabien para dispersar 252 mil 901 “apoyos sociales”, sin cumplir controles antilavado**, ni precisar montos**. Un contrato tiene como fecha junio de 2022, durante la gestión de Mario Delgado, y el mismo esquema se replicó en diciembre de 2025 con Luisa María Alcalde.

Ante la petición de MCCI en Transparencia, Finabien entregó copias de los contratos, pero Morena prefirió no mostrarlos pese a ser sujeto obligado a rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos que recibe**, sólo explicó paso a paso** la consulta de los convenios que registró en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero al verificar se comprobó que no existe esa documentación.