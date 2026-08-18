REGIDORES DE MORENA ESTALLAN CONTRA EL EDIL RATH POR $20 MILLONES SIN JUSTIFICAR Y OBRA HIDRÁULICA DE $25 MILLONES DEFICIENTE

Una fuerte confrontación se registró durante la sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Escárcega, donde los regidores de Morena, Telvina Pedraza y Manuel Medero Malacón, cuestionaron al alcalde Juan Carlos Hernández Rath y a funcionarios de su Administración, por inconsistencias millonarias en el ejercicio del presupuesto y deficiencias en obras públicas.

Pedraza exhibió documentación de la Ley de Egresos y señaló que aunque originalmente aprobaron 121 millones de pesos para inversión pública, los estados financieros reportan gasto de 141 millones de pesos, es decir, 20 millones de pesos adicionales que no fueron debidamente aprobados por el Cabildo.

Los cabildantes exigieron presentar las actas que acrediten la autorización de esas ampliaciones presupuestales, y cuestionaron directamente: “¿En dónde está el dinero del presupuesto?”

Por su parte, Medero Malacón denunció graves deficiencias en la infraestructura hidráulica de División del Norte, donde se habrían destinado cerca de 25 millones de pesos para un tanque elevado y una red de distribución de agua potable.

Pese a la millonaria inversión, aseveró, habitantes de la comunidad siguen enfrentando desabasto de agua y deben recurrir a particulares para surtirse, con los consecuentes costos económicos. “El agua se ha vuelto un negocio privado en División del Norte”, recriminó.

Además, presentó fotografías de los daños en la vialidad principal tras la instalación de tuberías, y cuestionó la supervisión de la obra, si hay fianza de garantía y si el comité responsable de otorgar el visto bueno para su liberación, y solicitó formalmente la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), para la revisión correspondiente y determinar responsabilidades. También exigió a la constructora reparar los daños.

Ante los reclamos, el edil Hernández Rath y sus funcionarios no ofrecieron explicaciones suficientes sobre el destino de los recursos, ni sobre las participaciones federales destinadas a infraestructura hidráulica.