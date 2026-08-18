EXTESORERO DE CENTENARIO ACUSA A AURELIA CASANOVA Y AL ALCALDE RATH DE PRESUNTOS DESVÍOS ECONÓMICOS

En sus redes sociales, el exdirector de Tesorería de la Junta Municipal de Centenario, Rodrigo Ku Estrada, señaló que tras presentar su renuncia el 15 de abril de 2026, decidió revelar presuntas irregularidades que atribuye a la presidenta Aurelia Casanova Pantoja y al alcalde de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath.

Expone que el 13 de abril de 2026 recibió y firmó su renuncia, inicialmente redactada con una referencia al edil, lo cual corrigió porque Rath no tiene autoridad sobre la Junta de Centenario, y acusó que en el 2025 no recibió vacaciones ni el pago correspondiente, mientras otros directores gozaron de ese beneficio.

Entre los señalamientos económicos, sostiene que el 31 de diciembre de 2025 realizó una transferencia de $210,261.22 pesos a Ronald Jesús Corona Mercado por 38 luminarias, pese a que, según su versión, esas luminarias ya habían sido facturadas por el Ayuntamiento como una deuda con la Junta.

Afirma que al cuestionar a Casanova Pantoja sobre el destino del dinero, ella le respondió que se lo quedó el alcalde Hernández Rath, “aunque sólo ellos saben en qué manos quedaron”.

También acusó a la presidenta de haberle pedido incrementar de $37,000 a $47,000 pesos la factura por los protectores fabricados por su hermano, asegurando que los $10,000 pesos adicionales habrían sido para ella, y añade que la Junta tuvo problemas en la comprobación estatal de 2025, incluyendo una factura de $47,000 y un cheque de $11,000, lo que habría generado un reintegro de $73,921.23 pesos.

El exfuncionario afirma que consiguió $58,000 pesos para cubrir parte de ese reintegro y que Casanova Pantoja aportó los $15,921.23 pesos restantes, pero posteriormente se habría negado a devolverle el dinero, dejándolo con una deuda personal.

Tras su salida, dijo, fue señalado públicamente por presunto robo, además de referir supuestas amenazas, hostigamiento y presiones relacionadas con el Ayuntamiento.

Por último, responsabiliza a Aurelia Casanova de lo que le ocurra, y sostuvo que los regidores de Centenario conocían los hechos que denuncia, pero no actuaron.