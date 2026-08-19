NO SE REALIZAN RITUALES EN CEMENTERIOS: EDWIN HERNÁN

Tras la publicación de un video viral en redes sociales que sugieren el hallazgo de veladoras, fotos y otros objetos dentro de criptas u osarios de cementerios como parte de presuntos rituales, el director de Servicios Básicos del Ayuntamiento de Carmen, Edwin Hernán Hernández, afirmó que es falso, y aseguró que no permiten esas prácticas.

No hemos encontrado veladoras, fotografías o situaciones dentro de criptas u osarios, sólo han sido halladas velas a un lado de esas estructuras, y también bolsas o desperdicios de animales que gente no identificada avienta dentro del panteón al no poder ingresar, expuso.

Hernán Hernández recalcó que se le permite el acceso a todo mundo, pero cuando detectan o ven a alguien anda con un tema extraño, se le sigue un poco para ver qué va a hacer, pero antes de que lo intente se le pide de manera amable que se retire.

El funcionario señaló que aunque es difícil vigilar a toda la gente en los 2 panteones, el personal permanece atento para evitar rituales o actividades ajenas al propósito de esos espacios, para preservar el orden en beneficio de las familias que visitan a sus difuntos.