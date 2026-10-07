Son alquimistas, pero de los pésimos y burros, porque los buenos convertían el plomo en oro, pero éstos convierten el dinero en latón, como el barquito que se encuentra en el malecón…

–“En pleno ‘año de Hidalgo’, el Gobierno de la Tía no esconde su voracidad ni su afán de llevarse hasta las bolsas del mandado una vez que los ciudadanos los expulsemos tras las elecciones de junio del próximo año, expresó el bolero don Memín. Se quedaron con los 10 millones para rescatar las grutas del Municipio chenero, y esconden la información sobre la construcción de su teatrito del jaguar, son unos verdaderos sinvergüenzas” destacó.

–“Yo más bien diría que son alquimistas, respondió el viejo don Julián. Pero de los alquimistas pésimos y burros, porque los buenos convertían el plomo en oro, pero éstos convierten el dinero en latón, y así tenemos que los 10 millones que se aprobaron este año para rehabilitar las mitológicas grutas de Xtacumbilxunaán, lo transformaron en latón, en ese barquito de utilería que colocaron en el malecón” aseveró.

–“Lo que más pena me da de todo esto, apuntó doña Chela, es que la doñita de la Secretaría de Turismo, que se pinta del cabello de guinda para quedar bien con su jefa y conservar la chamba, ni siquiera sabía que los diputados aprobaron 10 millones de pesos para las grutas de la “Princesa Escondida”, lo que quiere decir que ella no se quedó con el dinero, pero es la que va ir a la cárcel cuando se hagan las auditorías correspondientes” advirtió.

–“Diez millones de pesos por acá, 300 millones de pesos por allá, otros 400 millones por otro lado, lo cierto es que estamos ante el Gobierno más saqueador de toda la historia, aseguró el poeta Casimiro. Esto ya no es un robo en despoblado, es un descarado saqueo en donde la principal involucrada es la propia Tía, aunque en sus discursos diga cínicamente que no se ha llevado ningún ladrillo”.

–“A mí no me deja de hacer ruido, aclaró don Memín, que la propia Tía haya decidido mantener bajo reserva toda la información sobre la construcción de lo que han llamado “Gran Foro Ah Kin Pech”. No solo decidieron construir a espaldas del pueblo, sin consultas ni información clara, sino que esconden todos los datos de la obra, desde los nombres de las constructoras, hasta los detalles. Y ya sabemos que lo que se hace a escondidas y a espaldas de la gente, es porque no está bien” subrayó.

–“Yo lo que pienso, indicó doña Chela, es que estos gobernantes guindas tuvieron su oportunidad de gobernar, y lo desaprovecharon de la peor manera. No valoraron la exigencia de la gente por el cambio, y se dedicaron a hacer las cosas de la peor manera, con saqueos, más descarados, con más opacidad y con la prepotencia de saber que ellos tienen el poder y pueden hacer lo que se les antoje. Lo que se les olvida es que la gente no perdona, y cuando en las campañas vengan a visitarnos con piel de oveja y alas de blanca paloma, a todos los vamos a mandar rotundamente al rancho del Peje” advirtió.