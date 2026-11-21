La Oficina de Representación Estatal en Campeche de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, cerrará la atención al público a partir de febrero con motivo del periodo electoral, informó su titular María del Carmen Duarte López.

Precisó que los beneficiarios recibirán en una sola exhibición los pagos correspondientes a tres bimestres —de enero a junio—, conforme a un calendario especial diseñado por el proceso electoral.

Duarte López explicó que la dependencia debe tener lista su operación antes de suspender la atención presencial durante la veda electoral, para evitar conflictos o malos manejos vinculados con los apoyos, y recalcó que aunque el personal permanecerá realizando labores administrativas internas, no se brindará servicio a la ciudadanía.

Una vez concluida esta etapa, la reactivación de los depósitos de becas para los estudiantes se dará hasta agosto, expuso, y señaló que durante julio y agosto no se realizan transferencias regulares de becas, mientras otros programas federales como las pensiones a adultos mayores, siguen dinámicas propias.